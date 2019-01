Se retira de los ruedos Federico Pizarro

Ciudad de México

"Me voy agradecido con Dios, con la vida y con la fiesta", aseguró Pizarro quien inició su carrera el 25 de marzo de 1990 en Apizaco, Tlaxcala.

"Desde que de niño quise ser torero, disfruté mucho mi profesión. Mañana (hoy) cerraré uno de los ciclos más bellos de mi vida. Estoy orgulloso de haber logrado lo que alcancé en la fiesta".

La carrera de Pizarro, que se significó desde un principio por la variedad y la calidad en su toreo, tanto es así que, después de convertirse en un novillero puntero apenas cinco años y un día después de su debut el 26 de marzo de 1995, consiguió cortar un rabo en la Plaza México.

"No tengo más que agradecerle al público ese cariño que desde mis inicios me demostró. Han pasado 28 años desde mi debut y los aficionados me siguen tratando con mucho afecto", apuntó el torero capitalino.

Hoy Pizarro dirá adiós en la México alternando con Fermín Rivera y Gerardo Adame para lidiar un encierro de San Mateo.