Se retira de La Reina del Sur

Ciudad de México

Ivonne Montero anunció su retiro de la obra "La reina del sur" a través de Instagram a dos días de su estreno en el estado de Puebla.

La cantante agradeció al público por mostrarle tanto apoyo a lo largo de este proceso de ensayos desde que se supo que el personaje de "Teresa Mendoza" sería interpretado por ella en la puesta en escena.

"Les agradezco a todos mis compañeros de trabajo el haber formado parte de mi vida este tiempo... al público que externó su apoyo y buenos deseos en mi aproximado a ser como Teresa Mendoza... el haber soñado en algo que para mí no tiene más vida... quizá por el momento... quizá nunca", dice al principio del texto.

NO DA MOTIVOS

En la publicación, Montero no habló explícitamente del motivo por el cual decidió abandonar su papel protagónico en "La reina del sur", pero hace mención a problemas con gente allegada a la producción.

"No soy responsable de las consecuencias por las que no se haya logrado lo esperado estando dentro, o ahora bien, con mi abandono a 'La reina del sur', la obra... yo estuve lista desde mucho antes, pero el tiempo de estreno no es para todos...", explicó Ivonne Montero a través de un comunicado.

Por si fuera poco, la actriz también se deslindó de las posibles consecuencias que pueda tener su salida de la obra, pues aclaró que dejó todo al pensar bien las cosas.