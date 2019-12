Se retira de la música y las redes

El cantante británico Ed Sheeran ha anunciado en noche buena a través de su cuenta de Instagram que se retira temporalmente de la música. Se trata del segundo descanso que se toma el artista en su carrera, ya que hizo lo mismo en 2016. A esta momentánea despedida, a la que no ha puesto todavía fecha de regreso, se ha sumado una desconexión de las redes sociales.

NECESITA UN RESPIRO

En una publicación en Instagram escrita el día de Nochebuena dice:

En una publicación en Instagram escrita el día de Nochebuena dice: "Hola a todos. Voy a volver a tomarme un respiro. La época y la gira de Divide han cambiado mi vida en muchos aspectos, pero ahora que todo se ha acabado es tiempo de salir y ver mundo. Llevo sin parar desde 2017 así que voy a tomarme un respiro para viajar, escribir y leer. Estaré desconectado de las redes sociales hasta que llegue el momento de volver. Para mi familia y mis amigos: nos vemos cuando toque. Para mis fans: gracias por ser tan increíbles siempre, prometo volver con música nueva cuando sea el momento y haya vivido un poquito más para así tener cosas de verdad de las que escribir".

