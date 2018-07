Se retira el caballo Justify

El entrenador Bob Baffert y los propietarios de Justify indicaron que las medidas preventivas respecto al estado de salud en el tobillo del caballo imposibilitaban pronosticar si estaría lo suficientemente saludable para competir este otoño. "No responde lo suficientemente rápido para la temporada de otoño", comentó Baffert.



"Todos queríamos ver a Justify correr de nuevo, pero a fin de cuentas es mi responsabilidad asegurarme de que esté en perfectas condiciones".



El objetivo de Justify era correr en una competencia importante este verano, posiblemente el Travers Stakes en Saratoga, y enfilarse hacia el clásico de la Copa de Criadores, con bolsa de 5 millones de dólares, el 3 de noviembre en Churchill Downs. En su lugar, fue retirado del entrenamiento hace unos días debido a una inflamación en el tobillo.



"Es un mal momento para un nuevo inicio en 2018, y por lo tanto, debemos retirarlo", dijo Elliott Walden de WinStar Farm, copropietaria de Justify. "Al igual que (el ganador de la Triple Corona de 2015) American Pharoah, no podemos correr el riesgo de competir con Justify como cuatroañero. Todos queríamos que finalizara su trayectoria en el clásico de la Copa de Criadores, pero no se pudo".



Justify ganó las seis carreras en las que compitió, convirtiéndose en el primer caballo desde Apollo en 1882 en ganar el Derby de Kentucky sin haber competido como dosañero.



Ganó el Preakness y el Belmont Stakes para convertirse en el décimo tercer ganador de la Triple Corona y segundo en los últimos cuatro años, uniéndose a American Pharoah, de Baffert.