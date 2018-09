Se resiste INEGI a la reducción de salario

La propuesta de austeridad del próximo gobierno federal, incluye que funcionarios de las diferentes dependencias no ganen más que el Presidente de la República, pero hasta el momento no todas las dependencias pretenden aplicar dicha austeridad, por lo que empresarios piden se analice el tema.

Recientemente se dio a conocer que el INEGI modificó al alza su manual de percepciones de sueldos y salarios, incluso entró en vigor la semana pasada y de acuerdo a la información nacional, la decisión fue aprobada por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De esta forma el presidente de la dependencia ahora gana por concepto de sueldos y salarios, 151 mil 82 pesos al mes libres, cifra mayor a los 145 mil 298 que percibía este año, además de las prestaciones en efectivo y en especie serán 47 mil 107 pesos, contra los 45 mil 338 que recibía anteriormente, con lo anterior ahora ganará 198 mil 189 pesos al mes, una mejora respecto a los 190 mil 636 pesos de antes.

En el caso de los vicepresidentes del INEGI ahora ganan en sueldos y prestaciones 189 mil 680 pesos mensuales, en contraste de los 182 mil 405 anteriores y de igual forma se subió el salario a los trabajadores operativos.

Para trabajar en el INEGI de acuerdo a su portal de internet, se requiere de servicio profesional de carrera y las vacantes son de enlace/mando o personal operativo de confianza, de las cuales no hay convocatorias para registro por el momento.

Revisar. Para empresarios es importante revisar el tema, ya que hay dependencias que requieren de gente especializada y otras no.

QUE ANALICEN

En este sentido, Carlos Gámez Cantú, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Reynosa, dijo que el Gobierno Federal debe hacer un análisis respecto a este tema, ya que hay en puestos donde si se requiere de mucha preparación y es necesario que tengan bien salario.

"Se requiere de gente muy preparada para puestos clave por ejemplo el director de PEMEX, el de CFE, del Banco de México, hay muchas dependencias en las que creo no va a ser posible, no se como le vayan hacer para conseguir gente preparada y honesta porque también se puede prestar a corrupción, si no les es suficiente, claro nunca he justificado que el salario tenga que ver con la corrupción porque al que no le convenga el salario no debe tomar el puesto o renunciar", dijo.

El vicepresidente de COPARMEX, explicó que si está de acuerdo en que a los legisladores les hayan quitado prestaciones excesivas, gastos médicos privados y otros como compensaciones, lo que no es correcto ya que no pagan impuestos sobre la renta.

"Por un lado algunas propuestas son correctas, a mi me parece bien que no les pague el gobierno en el caso del poder judicial o legislativo que tengan gasto de seguro de gastos médicos mayores pagados por el pueblo cuando la mayor parte de la ciudadanía tiene un servicio del IMSS o del ISSSTE o cualquier otra institución de salud, como que no es justo", recalcó.

Explicó que en algunas dependencias no se hace un buen trabajo para que reciban sueldos onerosos, por lo que se debe analizar bien el tema, y que se verifique cargo por cargo, dependiendo de que tipo de puesto se requiere para cada área, ya que no todas son iguales.