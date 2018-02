Se resigna a su enfermedad

Ciudad de México

Selena Gomez cree que su batalla contra la depresión y la ansiedad durará toda su vida, dijo en entrevista a Harper’s Bazaar en la que habla cómo enfrentará el 2018, tras un año en el que tuvo problemas de salud mental y un transplante de riñón.

“Voy a decir que sí (que espera un mejor año) porque creo en mí. Y todos saben que yo siempre buscaré mi salud y mi bienestar. He tenido un montón de problemas con depresión y ansiedad, y he sido muy abierta sobre eso, pero no es algo que alguna vez supere.

“No va a llegar el día en el que yo diga: ‘Aquí estoy yo en un bonito vestido, ¡gané!’. Pienso que es una batalla que voy a enfrentar por el resto de mi vida y estoy bien con eso porque me atiendo a mí misma sobre cualquier cosa”, explicó.

SU DISCO

También habló sobre su próximo álbum y dijo: “Mi siguiente álbum lleva mucho tiempo en producción. Cuando la gente me pregunta por qué, soy honesta al respecto: es porque no lo tengo listo. No me siento suficientemente confiada de dónde está mi música ahora.

“Si eso toma 10 años, entonces que tome 10 años. No me importa. Justo ahora sólo quiero ser súper dedicada con todas las cosas que estoy haciendo”, concluyó.