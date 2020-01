Se renueva

E l espectáculo de danza irlandesa "Lord of the Dance" se repetirá en el Auditorio Nacional este 8 y 9 de febrero con nuevas coreografías y la participación de la cantante Flor Amargo.

Más de 40 bailarines conforman el show titulado "Dangerous Game", en el que también cuentan con la actuación de una acróbata y una cantante irlandesa.

A LA GIRA

El productor Jaime Salinas anunció que como acto de apertura durante toda la gira que incluye paradas en China, Taiwán y Londres, la cantante mexicana Flor Amargo ofrecerá un arreglo de música.

"Se confirmó hace un par de horas que Flor Amargo va a abrir el espectáculo con un pequeño número hecho con música celta y música irlandesa, en toda la gira y el 8 de febrero en Auditorio Nacional", indicó Salinas.

CULTURA IRLANDESA

Amargo no será la única mexicana en este espectáculo, pues desde 2015 Luis Sánchez Saldaña se enfiló en el grupo de danza con quien ya lleva dos temporadas bailando y además de representar a México mundialmente, quiere promover la cultura irlandesa que lo cautivó desde 2012 cuando vio por primera vez "Lord of the Dance".

"Lo padre esta vez es que todos los movimientos son más rápidos porque la danza irlandesa ha ido evolucionando, ahora es una versión mucho más rápida y requiere un entrenamiento más exigente, es otro nivel muy alto y diferente al que han visto antes", aseguró el tapatío.

16 NÚMEROS

Michael Flatley es el encargado de dirigir esta compañía y durante el show habrá 16 números de baile. La música que acompaña la presentación es creación del músico Gerard Faby y en el escenario se podrá ver una pantalla enorme proyectando imágenes y miles de luces acompañando los movimientos.

"Lord of the Dance" comenzó a desarrollarse en 1995 en Dublín y para el 2014 se expuso en el teatro West End de Londres, el siguiente año se estrenó en Broadway y en México se ha presentado en tres ocasiones.

Los fondos recaudados se destinarán a proyectos sociales en temas de educación y capacitación para grupos de escasos recursos en zonas marginadas.