Se renueva

Ciudad de México

El cantante de música urbana mexicano Mario Bautista decidió darle un "borrón y cuenta nueva" a su vida con un nuevo comienzo, empezando por desechar todas las cosas que no necesitaba, para así abrir paso a las oportunidades nuevas con un "Reset", que es el nombre de la nueva gira musical del cantante.

"El año pasado sentía que no estaba bien y decidí en hacer espacio para que las cosas nuevas lleguen, de repente decidí bajar y pensar en que es lo que quiero y no quiero; empecé a organizar mi vida, pensar en las prioridades, antes no le daba tanto espacio a mi familia, y ahora e organizado todo desde la ropa que quiero y las cosas que no quería las empecé a tirar", dijo Mario Bautista en conferencia de prensa.

ACONSEJA

El intérprete comentó que después de esa reorganización que hizo en su vida aprendió mucho y como influencer quiere transmitir el mensaje de no rendirse nunca y luchar por los sueños.

"Lo más importante es no parar de crecer, el chiste es no limitarte y crecer cada día, yo creo que los sueños se pueden hacer realidad", comentó.

Asimismo, explicó que el nuevo proyecto musical no es sólo de él, sino de su gran equipo de trabajo que lo está apoyando en todo momento, es por ello que siempre habla en plural, porque todos los involucrados buscan el éxito.

FELIZ

"Ahora estoy muy feliz con mi equipo de trabajo, me llena mucho, porque dos cabezas piensan más que una, yo no digo es un proyecto de Mario Bautista, sino es nuestro proyecto, porque somos más de cuarenta personas", señaló.

Además, se considera una persona en busca de proyectos con una causa social, como el de buscar mejoras ambientales, es por ello que ha invitado a sus seguidores a recoger basura.

"Me encanta sumarme a este tipo de causas, estuvimos en el Acueducto de Guadalupe recogiendo basura, son de esas experiencias que te dejan buen sabor de boca, se va a repetir durante el año para contribuir al medio ambiente y otras cosas".