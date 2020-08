Se reinventa

Juanes acaba de llegar a los 48 años y lejos de intimidarse por estar cerca del medio siglo de vida, se siente rejuvenecido, energético y confiado en su futuro.

"Cada Año Nuevo es el que celebramos en cumpleaños porque es renovarse, a mis 48 me siento renovado, comprometido con la vida, lleno de ideas, proyectos, canciones y cosas nuevas con la vida. Me siento lleno de vitalidad en medio del encierro.

SIN PREOCUPACIÓN

"Ya me quedan dos años para llegar a los 50, no me preocupa. Uno siempre tiene una expectativa de cómo va a ser la vejez, pero hay una época en que ya tienes la certeza de qué te gusta y qué no, y así disfrutas más la vida, te das oportunidad de ponerte feliz y triste", contó el colombiano en entrevista exclusiva.

Prueba de esa curiosidad y ganas de experimentar nuevas cosas que tiene el cantante, quien celebró su cumpleaños el 9 de agosto, es que hoy estrena su versión de "Vía Láctea", éxito de la banda mexicana Zoé, liderada por León Larregui.

DE ESTRENO

"Siempre me ha gustado mucho la estética que manejan y ´Vía Láctea´ es la que tengo muy presente, por letra, melodía, todo", agregó el intérprete de "Es Por Ti" y "A Dios le Pido"

La pieza, en la que colaboró con Sebastián Krys y Pete Thomas, formará parte del álbum Reversiones, en el que diferentes artistas, como Alejandro Fernández, Bronco, Mon Laferte y Morat, reinterpretan éxitos de la agrupación.

El siete veces nominado al Grammy externó su deseo de integrar esta pieza a su repertorio en vivo y poder hacer, en algún momento, una intervención con el grupo.

"Es chévere esta experiencia, he sido parte de este rock, he estado ahí. Es una canción que no es mía, pero suena muy bien con esta reversión.

"No he hablado con ellos (Zoé) de hacer algo en particular. Lo que sí sé es que he hablado con los chicos de mi banda de tocarla en conciertos cuando haya oportunidad".

CONFINADO EN MIAMI

A seis meses de iniciar su encierro voluntario por la pandemia de la Covid-19, en su casa de Miami