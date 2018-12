Se reinventa con disco sinfónico con toque electrónico

Ciudad de México

A sus casi 60 años de carrera, el cantante español Raphael, el llamado "Ruiseñor de Linares" no se queda atrás, se reinventa nuevamente a través de "Raphael, RESinphónico" un disco con acompañamiento orquestal combinado con música electrónica.

Desde Madrid, España, el intérprete de éxitos como "Mi gran noche" y "Yo soy aquél", comentó, los pormenores del proceso de su nueva aventura discográfica, a la que, consideró, como el mejor disco de su larga trayectoria musical.

CLÁSICOS

Grabado entre Abbey Road en Londres, Inglaterra, y MG Studios de Madrid, con "RESinphónico", Raphael se reinventa con algunos de aquellos clásicos de su extenso repertorio y algunos otros grabados por primera vez desde su lanzamiento original.

Esas notas, advierten que no se supone una segunda parte de "Sinphónico" grabado en 2015 sino "una maravillosa vuelta de tuerca a ese concepto que hoy, realizado con el reconocido compositor Luca Vidal, llevan a cabo un alarde de reinvención con aquellas canciones que Raphael considera como parte de las "joyas de la corona" en su carrera, aderezados con el tono sinfónico y la música electrónica.

AVENTURA MUSICAL

A bocajarro se le cuestiona a Raphael cómo y cuándo decidió arriesgarse en esta nueva aventura discográfica a lo que de inmediato responde: "Mira, tú sabes, y no te lo digo yo, que hace tres años yo hice "Raphael Sinfónico", un disco de un éxito tremendo en todas partes del mundo, donde yo me presenté".

Como consecuencia de ese éxito el artista español emprendió una de sus más largas giras por el mundo, y a raíz de todo ello, "se me quedó la espina de que eso se podía completar, es más, se podía ir mucho más hacia adelante, así nació este álbum".

Aunque pudiera sonar presuntuoso, Raphael aseguró "yo soy una persona que me reinvento cada año, me gusta y me hace falta; lo necesito, me aburre hacer siempre lo mismo".

Es así que decidió unirse al joven compositor Lucas Vidal, para solicitarle esa nueva locura en su vida profesional, a quien él contó esa loca idea que no lo dejaba quieto.

"Él me dijo ´sinfónico, ¿quieres un disco sinfónico?´ y le dije ´no, no, quiero más que sinfónico´. Y entonces empezamos a darle vueltas y salió la propuesta de juntar la música sinfónica con la música electrónica y entonces, salió esta maravilla, esta bomba con un sonido especialísimo, pues es la primera vez que se hace esto en el mundo", señaló.