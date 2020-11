Se reintegra alcaldesa de Victoria tras confinamiento por Covid-19

Cd. Victoria, Tam.- Tras dos semanas de haber resultado positiva a la COVID-19 la alcaldesa de esta capital, María del Pilar Gómez Leal, se reintegró a sus funciones al frente del Ayuntamiento desde donde pidió a la ciudadanía no relajar las medidas sanitarias para frenar el contagio de casos locales y evitar medidas que puedan afectar a la economía local.

"Tenemos bastantes días trabajando en poder bajar los casos de COVID y no hemos podido, me da tristeza que las personas no quieran cuidarse porque al final ellos son los que se tienen que cuidar por más restricciones o por más prohibiciones que hace la autoridad, si cada quién no se cuida solo de nada sirve", al inicio de esta semana Victoria acumula el 29,7 por ciento de casos activos en la entidad, le siguen Tampico con el 14,88, Matamoros con el 9,76, Altamira con el 9,16 y Reynosa con el 7,65 por ciento.

El pasado fin de semana fueron publicadas las nuevas medidas sanitarias para la COVID-19 con 18 municipios en la Fase 2 de reactivación económica -anteriormente eran 12-, asimismo se restringieron las actividades físicas y deportivas al aire libre y se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas sábado y domingo; por otro lado, el Gobierno del Estado determinó prolongar la Alerta Sanitaria hasta el 31 de diciembre.