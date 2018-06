Se registran apagones en Valle Hermoso y Río Bravo

Intensifican apagones en Río Bravo

Interrupciones súbitas en el suministro de electricidad, se hacen cada vez más constantes, esto por diversos factores, no solo por los apagones programados que anunció la CFE para liberar presión en sobrecargas que sufren las estaciones eléctricas, sino por otras razones.

La más recientes, tuvieron lugar la tarde del miércoles, pasadas las 13: 30 horas al norte de la ciudad en donde amas de casa, locatarios, prestadores de servicios tuvieron que sufrir por la falta de suministro de energía.

A esta situación, se sumó la deficiente línea de Atención a clientes de la paraestatal, la cual presentaba Interrupciones en la comunicación, lo que extendió el apagón por varías horas.

Entre las causas de los recientes apagones, se encuentran :

-Las últimas lluvias

-Incendios y cortos en cuchillas y tendido

-Algunos accidentes viales que han tenido como resultado, el derribado de postes o explosiones en transformadores

Lo único cierto, es que tanto hogares como giros comerciales o de servicio, se tornan en verdaderos hornos donde no se soportan las altas temperaturas de este verano, además de que corren riesgo los perecederos que requieren refrigeración, sean alimentos o medicinas.

Registra Valle Hermoso un apagón general

Un apagón en la energía eléctrica se registró este miércoles a las 13:20 horas, dejando sin el servicio a todo Valle Hermoso, incluyendo algunos poblados y ejidos de esta ciudad.

Según el reporte de algunos empleados de la Comisión Federal de Electricidad, quienes no estan autorizados para dar declaraciones a los medios, la falla se registró de manera general y las afectaciones se sintieron hasta en ciudades vecinas como Río Bravo y Matamoros.

"Probablemente se debe a un sobrecalentamiento de la red, ya estamos trabajando en detectar el problema y atender la situación para reestablecer el servicio a la brevedad, esperamos que en menos de tres horas el servicio ya este de vuelta" dijo uno de los empleados de la CFE en esta localidad.

Los trabajadores de la Comisión, aprovecharon para exhortar a los habitantes para no sobrecalentar las líneas que abastecen a toda esta región, desconectando los aparatos electricos que no funcionan o no se ocupan durante la mayor parte del día.

Aseguraron también que estaran muy al pendiente para que situaciones como la que se presentó este miércoles no se registren el próximo domingo dia de las elecciones.