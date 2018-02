Se registran 3 por el PAN

Valle Hermoso, Tam.- Son tres los aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal que se han registrado como precandidatos por el Partido Acción Nacional en Valle Hermoso, mostrando así una completa división dentro del organismo político.

Pese a que José Ángel Vásquez, Presidente del PAN en la ciudad, rompió toda relación con los medios de comunicación hace tres semanas, en redes sociales se ha mostrado en los últimos días que existen varios grupos que buscan la candidatura.

Los tres registros sin importar el orden de escritura, son la ex candidata a la presidencia, Ninfa Lerma, así como el ex jefe de la Oficina Fiscal Luis Cepeda Cruz y el ex contralor de la Junta de Aguas en Matamoros, Gerardo Aldape.

Se espera que surja un registro más de la titular del Centro Regional para el Desarrollo de la Educación, la maestra Graciela Torres, pero hasta ayer no se había efectuado.