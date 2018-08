 Se registra tiroteo en Canadá; reportan 4 muertos

Canadá.

Al menos cuatro personas han muerto, entre ellos dos agentes de policía, este viernes en un tiroteo en la ciudad de Fredericton, New Brunswick, en el este de Canadá, según ha informado la policía local en su cuenta de Twitter. Las fuerzas de seguridad han confirmado tener a un sospechoso bajo custodia, que está siendo tratado por lesiones graves. "No hay amenazas para el público y no se requieren encierros. Estaremos trabajando en la escena del crimen por un tiempo", han puntualizado en un tuit.

La policía ha informado que dos de los fallecidos son oficiales en servicio pero no ha desvelado sus nombres por respeto a los familiares y amigos. Varias personas están siendo tratadas en el hospital regional Dr. Everett Chalmers, según la cadena de noticias canadiense CBC. La cifra oficial de heridos en el tiroteo no ha sido confirmada por ninguna fuente oficial. Las autoridades han solicitado al público que, "debido al volumen de llamadas", no contacte directamente con la estación de policía. "Daremos más detalles lo antes posible", ha escrito en su perfil de Twitter.

Las circunstancias del incidente en la capital de la provincia de New Brunswick, a unos 1.300 kilómetros al este de Toronto y en cuya área metropolitana viven algo más de 100.000 personas, aún no han sido aclaradas. Un periodista de una televisión local ha asegurado haber escuchado cuatro disparos poco después de las 8.00, hora local (13.00, hora peninsular española), informa la BBC. El primer ministro canadiense Justin Trudeau ha dicho en su cuenta oficial de Twitter que el Gobierno está siguiendo "las noticias terribles" sobre la situación en Fredericton "de cerca".

Hace un mes, dos personas fallecieron y otras 13 resultaron heridas en un tiroteo en Toronto. El jueves, el Estado de Ontario prometió más dinero para la policía y para mantener en la cárcel a los sospechosos pendientes de juicio por cargos de delitos con armas de fuego, informa la cadena británica.

El periodista Nick Moore, de la televisión canadiense CTV Atlantic, ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo desde el lugar de los hechos donde aparece una ambulancia, un vehículo de los bomberos y varios coches de la policía. Imágenes mostradas por las televisiones locales muestran que la Policía ha cortado un tramo de unos dos kilómetros de Brookside Drive, una de las principales calles de la ciudad.

BREAKING: From Fredericton Police: "Re: Shooting. At this time, we can confirm multiple fatalities. The incident is ongoing. More information will be available when we can. Please continue to avoid the area of Brookside Drive between Main and Ring Road." @CTVAtlantic pic.twitter.com/CS0zdbcKxJ — Nick Moore (@NickMooreCTV) 10 de agosto de 2018

IMPORTANT: Please do not post information about the position or activities of police or first responders.



We are still working an active incident. We will release confirmed information as soon as we can. — Fredericton Police (@CityFredPolice) 10 de agosto de 2018