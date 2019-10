Se registra sismo de 5.0 en Guerrero

Cd. de México.

"SISMO Magnitud 5.0 Loc 28 km al SUROESTE de SAN MARCOS, GRO 05/10/19 11:20:10 Lat 16.71 Lon -99.64 Pf 13 km", informó en su cuenta de Twitter.



El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que se realiza el protocolo para verificar que no existan daños.



"@PC_Guerrero ha iniciado la comunicación con los Ayuntamientos para verificar que no existan daños por el sismo percibido hace unos minutos", escribió.



"Se percibe movimiento de sismicidad, la #SPCGRO activa los protocolos de seguridad. Cualquier emergencia reportarla al 911", indicó @PC_Guerrero.



En tanto, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que el movimiento no amérito la activación de la Alerta Sismíca en la Capital.



Diversos Hoteles de zonas turistícas de Acapulco fueron evacuados.