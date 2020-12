Se registra megaapagón en el país

Un apagón de energía eléctrica afecta al Valle de México y a otros estados del País.



De acuerdo con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el apagón se originó por un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional.

"Hoy, 28 de diciembre a las 14:28h (Hora Centro) se presentó un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía ocasionando una pérdida de aproximadamente 7500 MW"

"Por lo que se activaron los esquemas de protección automática con el objetivo de minimizar un riesgo mayor".

Alcaldías como la Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco padecieron el mayor número de cortes, así como algunos municipios del Estado de México como Ecatepec, Tlalnepantla, Tecámac, Chalco y San Juan Teotihuacán.

Entre las colonias afectadas, según reportes de usuarios, se encuentran Colonia Del Valle, Santa Cruz Atoyac, Moderna, Xola, Niños Héroes, Narvarte, Santa Fe, Interlomas, Escandón y Tlatelolco.

En la Ciudad de México, el apagón provocó que el Metro suspendiera el servicio en la línea A de Pantitlán a Tepalcates.

"El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informa que debido a la revisión del suministro de energía eléctrica, no hay servicio de la estación Pantitlán a Tepalcates de la Línea A", informó el Metro.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo que CFE ya trabaja en la solución del problema.

"Me he comunicado con el director de @CFEmx @ManuelBartlett me informa que están trabajando para resolver lo más pronto posible el problema de suministro de energía eléctrica en el Valle de Mexico. El @MetroCDMX ya está en coordinación con @RTP_CiudadDeMex para apoyar la línea 1", escribió.

En Nuevo León, se reportaron cortes a la luz en Monterrey, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Santa Catarina y García.

Otros estados que reportaron afectaciones son Hidalgo, Querétaro, Jalisco y Aguascalientes.

"La CFE, en coordinación con @CenaceMexico, está trabajando aceleradamente para restablecer el servicio en aquellas zonas donde hay falta de suministro de energía eléctrica", tuiteó el organismo encabezado por Manuel Bartlett.