Se registra hijo de Colosio como precandidato a diputado en NL

"También habita en mí un fortísimo sentido del deber y servicio al prójimo, además de un profundo amor por este país que tanto me ha dado", dijo en su discurso Colosio Riojas, tras expresar que desde niño ha sentido aversión por la política.

Y este último sentimiento, agregó, aunado con una inconformidad que ya desborda en el hartazgo, "me han hecho comprender que ha llegado el momento de levantar la mano".

Por más desalentador que actualmente parezca el panorama político de nuestro país, continuó, también debemos de reconocer que se vislumbran aires de cambio.

"La inconformidad que pesa en mi corazón también es un sentimiento colectivo que impulsa a la sociedad civil a organizarse y a la ciudadanía a recuperar el interés en activamente participar y definir el rumbo de México", mencionó.

"Cuando llegué de la Ciudad de México buscando un lugar donde formar una nueva vida, Nuevo León, y en especial San Pedro Garza García, me recibieron con los brazos abiertos.

Aquí crecí, estudié y me desarrollé. He formado lazos estrechos de amor, amistad y familia, e incluso instalé aquí mi práctica profesional. Por esto siempre he estado y estaré profundamente agradecido".

Colosio Riojas manifestó que es necesario rescatar la política mexicana y reconciliar a la ciudadanía con sus servidores públicos.

"Por muchos años la pasividad y la apatía fueron constantes en la respuesta ciudadana, propiciando una permisividad tácita a los ultrajes a la Patria. Y en ese sentido, pienso que los mexicanos tenemos el deber de generar un mejor porvenir para nuestra nación", apuntó.

"Por ello, en gran medida, para cambiar la situación del país, tenemos que reconocer y asumir nuestra responsabilidad y evitar quedarnos como víctimas o meros espectadores".