Se reencuentran

Los actores Adam Sandler y Cole Sprouse, quienes hace 20 años estelarizaron la película Un papá genial (1999) se reencontraron en la premier de Uncut gems, dirigida por Josh Safdie y Ben Safdie.

Los actores se tomaron diversas fotografías que circularon en las redes sociales, donde se destaca el reencuentro de ambos actores, luego de dos décadas del estreno de la cinta de 1999 en la que fueron padre e hijo.

EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad, Cole tiene 27 años y luce el cabello más oscuro y es parte del elenco de la serie Riverdale, en la que da vida a "Jughead Jones". También es conocido por su papel como "Cody Martin" en la serie The suite life of Zack & Cody y su spin-off, The suite life on deck.

Mientras que Sandler dejó atrás sus roles de comedia en la cina Uncut gems, donde interpreta a "Howard Ratner", un comerciante de joyas que se ve en la obligación de hallar una forma de pagar sus deudas tras perder su mercancía.