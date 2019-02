Se reencuentran 22 años después

Madrid, España.

Tras dos décadas del estreno de "La Boda de mi Mejor Amigo", el elenco de actores formado por Julia Roberts, Cameron Diaz, Rupert Everett y Dermot Mulroney se ha vuelto a reunir para recordar algunas anécdotas de la película. Los cuatro intérpretes protagonizan el especial de comedia romántica de la revista Entertainment Weekly y en el encuentro se percibió la buena sintonía que sigue habiendo entre ellos.

"Todos nos llevamos muy bien de inmediato. Y todo el mundo pudo sentir eso en la pantalla. Para mi fue mágico", dijo Rupert Everett en la charla que mantuvieron los actores para la publicación.

Díaz, quien había iniciado su carrera en Hollywood sólo unos años antes, no pensó dos veces en aceptar el papel de Kimmy.

"Me puse a trabajar con todas estas personas y con Julia. Fue una gran oportunidad para mi", asegura la actriz, quien lleva varios años alejada de los reflectores y no ha dudado en volver a aparecer para este encuentro.

SUS ESCENAS FAVORITAS

Cuestionados sobre la escena que más les gustó de la cinta, Roberts lo tiene claro y destaca el momento en el que le confiesa su amor a Mulroney en una sola frase.

"Para mi la escena que me hizo sentir tan auténtica y ferviente es cuando finalmente le digo al personaje de Dermot: ´escógeme a mi. Déjame hacerte feliz", dice la ganadora del Óscar por Erin Brockovich.

Cameron, en cambio, señala su momento más vergonzoso del rodaje: la famosa escena del karaoke en la que le canta a su pareja en la ficción.

"Estaba aterrada, de verdad. Sólo quería correr y esconderme, pero Dermot me mantuvo ahí y me infundió ánimos. ´Puedes hacerlo´, me dijo. Por eso en la escena sólo lo miro a él todo el rato y él me mira como diciéndome: ´estás bien, no vas a morir´, pero yo sentía que moría", recuerda entre risas.

Ahora la intérprete se alegra de haber superado dicha humillación, especialmente por todo el éxito que cosechó. Un éxito que llegó hasta su propia familia, pues según ha revelado Díaz, su propia concuñada, la actriz Nicole Richie, está obsesionada con esta película.

"Fuimos a Chicago hace como un año y medio y me llevó a todos los sitios que salen en la peli...fue muy divertido", cuenta. "He trabajado mucho en Chicago desde entonces, y esta ciudad ama a esta película, es increíble", añade Dermot.