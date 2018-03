Se reencuentran 18 años después

Miguel, Gael García y Natalia Lafourcade tomaron el escenario del teatro Dolby, de Los Ángeles, el pasado domingo 4 de marzo durante la 90 ceremonia de los premios Oscar, para interpretar el tema principal de la película Coco (la cual ganó dos premios esa noche), Recuérdame.

Tras su participación, Natalia Lafourcade publicó una carta en su perfil oficial de Facebook en el que relata todo el proceso; lo que sintió cuando ensayó en el icónico edificio Capitol Records y su “chiste” inspirado en su canción “En el 2000”, en la que habla sobre Gael García. Así su carta íntegra:

“Amigos de mis redes sociales. Por fin encuentro un momentito para escribir un poquito de lo que mi corazón ha estado sintiendo todos estos días tan mágicos que me ha tocado vivir en esta experiencia”, comienza.

“Nunca imaginé que el destino, el universo y sus travesuras, la vida, me traerían hasta este lugar. En este viaje quise abrir los ojos y estar muy atenta a cada detalle. De París a México y de México a Los Ángeles para comenzar los ensayos y la preparación del performance que haríamos en los premios Oscar”.

Y GAEL TAMBIÉN…

Después de 18 años me encuentro con Gael García y ya no me siento tan vacía... Mi vida afortunadamente se ha llenado de momentos maravillosos como este. Sorpresas inesperadas pero abrazadas con todo el amor y gratitud. Y sí. Con elegancia chiflamos hasta vaciar los pulmones porque así somos los mexicanos aquí y en China. Y hay mucho porqué celebrar después de la ceremonia de los Óscares. Qué viva el arte, qué viva el cine, qué viva la música, viva la vida. Viva México y Latinoamérica.Gracias.