Se reduce los senos

La integrante de OV7 confesó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda que fue su marido, el cirujano Isaac de Hita Sánchez. quien le realizó la operación de reducción de senos; no reveló su talla actual.

"Me quité busto, porque siempre fui muy chichona y con los embarazos fui quedando más y más. Yo juntaba los brazos y no sentía mi torso.

"Cuando nació Lidia (su hija menor) me dijo: ´en cuanto dejes de dar leche, pasan uno o dos meses para que estés limpia y te opero´", confesó.

La cantante de 41 años agregó que nunca se sintió cómoda con tener un busto grande, por lo que usaba trucos para disimularlo.

"Nunca se me notó porque me lo disimulaba mucho. Hay unos bras especiales que te lo hacen más chiquito y te lo aplastan para que no se vea tanto, entonces dije para qué necesidad", dijo.