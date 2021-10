Se recupera tras accidente

"Sí fue fuerte porque sí me llegó el golpe hasta el cráneo, tengo diez puntadas, no fue cosa fácil, fue un error humano y afortunadamente no pasó a mayores, llegué al hospital y mi cuñado estaba terminando una cirugía y él me atendió, estuve súper tranquila y ahorita estoy en casa porque tenía que estar por lo menos cuatro días en casa, creo que ya mañana puedo ir al doctor", dijo

Agregó que ese mismo día le hicieron radiografías y al parecer sólo fue un golpe físico, pero que ahora que vuelva a ir al doctor valorarán si requiere una tomografía.

"¡Cómo sangra la cabeza!, salía como propulsión a chorro la sangre, seguro que los que vean el espectáculo estarán súper seguros ahora y es un aprendizaje de vida".

La producción ha estado muy pendiente de ella, en especial Alejandro Aguirre, mientras tanto, el proceso de registro para el casting de Gloria Trevi sigue en pie.

"Me encanta la participación de la gente, tenemos muchísima gente inscrita, vamos a ver cómo le vamos a hacer porque tenemos gente de Bogotá, de Nueva York, de Tennessee, de Brasil, Argentina, Texas, EU, Ecuador, hay un gran entusiasmo por participar, va a ser una labor titánica", y dijo que aún no saben con claridad cuándo quedaría elegida la intérprete de Trevi para su bioserie.

"Depende de muchas cosas, de si es una persona que tiene algo de tablas, entre más rápido la escojamos mejor porque así podremos prepararla".