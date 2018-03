¡SE RECUPERA!

Con un birdie en el hoyo nueve cerró el mexicano Abraham Ancer una tercera ronda que pintaba mal en el Campeonato Mundial de Golf-Campeonato de Mexico, donde todavía sueña con un mejor resultado.

El de Reynosa, Tamaulipas, dio su golpe de salida en el hoyo 10, donde para acabar con los ánimos cometió bogey, luego se repuso con birdie en el once, volvió al bogey en el 18.

La apertura de la segunda mitad del recorrido en el campo del Club de Golf Chapultepec fue prometedora, con birdie en la bandera uno, cayó al bogey en el ocho y cerró con birdie en el nueve, para firmar una tarjeta de 71 golpes, para par de campo.

“Peleé hasta el último hoyo”, aseveró Ancer después de entregar su papeleta, la cual es igual a la del jueves, cuando en la primera ronda también marcó 75 impactos.

Abundó que: “Hoy (ayer) jugué un poquito agresivo y siento que no he concretado cuando traté de lograr birdies. Lo intenté todo, no tenía nada que perder en este torneo, único para mí por su grandeza”.

Emociona Fisher con hoyo en uno

Ross Fisher se apuntó uno de los tiros más espectaculares al embocar un hoyo en uno al inicio de la tercera ronda.

El inglés se lanzó a la bandera en el hoyo 3, un par tres de 186 yardas y logró conquistarla en un solo tiro, con el cual se llevó la ovación de la galería y ascendió, momentáneamente en el tablero, donde actualmente se ubica en el puesto 17 con una ronda de -3.

Con esto, el WGC Mexico Championship suma dos ediciones consecutivas con hoyo en uno, luego de que Justin Thomas lo hiciera en el 2017.