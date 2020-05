Se recupera de neumonía

Guadalajara, Jalisco.

Tras salir negativo a coronavirus y confirmar que su enfermedad corresponde a una neumonía, Julio Preciado se recupera favorablemente en un hospital privado de Guadalajara, donde permanecerá al menos tres días más.

Y una vez que sea dado de alta, platicó el cantante, no volverá pronto a su natal Mazatlán, Sinaloa, pues teme ponerse en riesgo.

"Me quedo en Guadalajara una vez que salga del hospital. Yo creo que por lo menos unos 10 días más. Vamos a ver cómo continúa el tema del Covid- 19 en Mazatlán, lo que pasa es que recientemente han surgido varios casos y no quiero exponerme más", contó el artista de 53 años vía telefónica desde el nosocomio.

Preciado comenzó a sentirse mal el fin de semana; presentaba síntomas similares a los del coronavirus, por lo que se traslado de Mazatlán a Guadalajara.

Aclaró que son falsos los rumores que corrieron acerca de que ninguna ambulancia le quiso dar servicio.

"Sí habíamos solicitado una ambulancia, pero al final no fue necesario porque consulté con mi médico de Mazatlán, él me revisó en primera instancia, y me dijo que estaba en condiciones de llegar al hospital por mi cuenta. Entonces agarré mi tanque de oxígeno y mascarilla, y nos trasladamos en mi camioneta mi esposa, mi enfermera y yo.

"En el fondo yo sabía que era otra vez la neumonía, y les dije a mis doctores que yo quería tratarme en Guadalajara", agregó.

Julio Preciado tiene la afección respiratoria desde hace un par de años, padecimiento que lo ha llevado al hospital en al menos tres ocasiones.