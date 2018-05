Se recupera Cristiano Ronaldo rápidamente

No han pasado ni 48 horas desde que Cristiano Ronaldo se dañó el tobillo derecho al marcar en el Camp Nou, y el portugués ya pisó el césped en el entrenamiento del Real Madrid, dando unos primeros pasos muy positivos en su recuperación.

"Lo que es increíble es que ya está en el terreno de juego andando 48 horas después de lesionarse", dijo sorprendido Zidane en su comparecencia ante los medios.



"No sabemos cuándo va a entrenarse con el grupo, pero demuestra sus ganas, la ambición de querer siempre jugar. No sé si estará disponible para Villarreal o no, sería perfecto y positivo tener a todos preparados para el último partido de Liga", deseó el técnico madridista.



El Real Madrid decidió no emitir un parte médico tras la revisión que se le realizó a Cristiano pero Zidane informó de las buenas noticias recibidas. "Es un esguince, pero no hay ningún daño en el peroné, es leve y tiene el tobillo estable".