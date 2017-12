Se recupera de bronquitis asmática

Ciudad de México

A tan sólo una semana de haber iniciado su gira del adiós, María Antonieta de las Nieves tuvo que suspender su show luego de contraer bronquitis asmática, enfermedad de la que ya se encuentra recuperada.

“La Chilindrina”, como millones de personas la conocen en Latinoamérica, se encuentra en México recuperándose de la enfermedad que la hizo dejar los escenarios por el momento.

“Estoy gracias a Dios bien. Lo que tuve fue una bronquitis asmática que me impedía poder desempeñarme bien en mi show. No podía ni hablar y cada que daba una función se me dificultaba hablar mientras actuaba. Sentía como que me faltaba el aire y no podía respirar”, señaló en un comunicado.

La actriz comentó que apenas llevaba una semana con su gira del adiós, de las seis que está programado que daría, pero afirmó que su salud está primero.

“Estaba en Los Ángeles y aunque yo quería continuar, los médicos me recomendaron estar en reposo y recuperarme y tienen razón. Hoy los médicos me dijeron que ya estoy perfecta, aunque claro, tengo que descansar y recuperarme porque no podía ofrecer un buen show en las condiciones en las que me encontraba”, dijo.

“La Chilis” no es la única que estaba enferma, pues señaló que su esposo también se encontraba delicado de salud luego de que enfrentó una neumonía. Por ello señaló que cuando llegaron a México directo de Estados Unidos fueron a hacerse un chequeo del que salieron bien.

“En cuanto llegamos fuimos al hospital y los médicos nos dijeron que ya nos encontramos mejor. Por eso le pedí a mi amigo Carlos Villagrán (“Quico”) que si me podía suplir en la gira por Estados Unidos y aceptó con gusto, lo cual le agradezco”, expresó.