Se rebela Corral a Hacienda: “Nos vamos a rascar con nuestras propias uñas”

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, lamentó que el gobierno federal utilice el presupuesto como una herramienta para impedir el combate a la corrupción, y señaló que ante la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de no entregarle a la entidad, “nos vamos a apretar el cinturón”.

“Nos vamos a rascar con nuestras propias uñas. Y prefiero deberle a los bancos, prefiero hacer negociaciones con los bancos, que andármele poniendo de rodillas a esta aristocracia hacendaria, que arrodillármele a Peña Nieto, a este régimen en decadencia que usa el presupuesto como instrumento para impedir el combate a la corrupción que los ahoga, porque este es el régimen que ha tenido más señalamientos de corrupción”, señaló en entrevista para #AristeguiEnVivo.

La víspera, la SHCP anunció que este año no le dará “apoyos extraordinarios” al gobierno de Chihuahua hasta que se resuelva la controversia constitucional que el mandatario estatal anunció que interpondría, a lo que Corral replicó que se trata de una respuesta “soberbia, prepotente y mentirosa”.

Subrayó: “Es un cinismo brutal, pero se han topado con pared. Ellos no saben de qué está hecho el pueblo de Chihuahua”.

El panista recordó que ya ha exhibido las “contradicciones” de la dependencia federal, que ha argumentado que no tenía la cuenta bancaria correcta, hasta una falta de recursos, para no depositar alrededor de 780 millones de pesos que acordó transferir en diciembre pasado, pero no lo hizo después de darse a conocer la investigación sobre presuntos desvíos millonarios al PRI.

“No vamos a caer en una negociación que involucre el componente de la investigación. Ahí es donde nos cerramos la puerta. No voy a negociar ni ésta ni las que vienen”, advirtió Corral.

Añadió: “Esta calidad de las investigaciones es lo que tiene aterrorizados a José Antonio González Anaya, a los subsecretarios de Hacienda y al propio presidente de la República”.

Por ahora, lanzó, “nos vamos a apretar el cinturón, no hay de otra, ya habíamos hecho un esfuerzo de austeridad, vamos a poder enfrentar la situación”.

La de Chihuahua, insistió, es una batalla contra la corrupción política. “Hasta ahora no se le había tocado como lo estamos haciendo nosotros”, acotó, y pidió que dejen de proteger al exgobernador César Duarte y se tramite la solicitud de extradición.

“Iniciamos a partir de ayer una campaña de una exigencia pública a Peña Nieto para que ya extradite a Duarte”, remató.

—