Se quitará tallas en pechos y trasero

Ciudad de México.

Mientras que muchas mujeres -y hombres- recurren a las cirugías para aumentar sus pechos o trasero, Laura Flores ya tiene cita con el cirujano, pero para quitarse tallas. La actriz dice que no es que ella quisiera tener tanto por esos dos frentes, sino que "con la menopausia todo se friega" y en ese caso, a ella se le "fregaron" las medidas.

"No me he puesto más. Me puse bubis en el 92 y a todas mis amigas menopáusicas les pregunto si les crecieron y todas me han dicho que sí, yo me puse pechos hasta talla ´C´ y ahora soy ´D´. Las pompas nunca me las hice, están muy grandotas, pero por qué ejercicio va a ser, eso es grasa asquerosa", dijo durante la presentación de la telenovela "Juntos, el corazón nunca se equivoca" de Juan Osorio.

REGRESA A TELEVISA

Acabando este proyecto, agregó, ya le comentó a su cirujano que entrará a quitarse tamaño para poder estar feliz, aunque su novio está muy contento con la situación actual. Ella, al contrario, hasta le fue a echar bronca al doctor, quien le explicó todo el asunto.

Con este proyecto de televisión, Laura Flores regresa a Televisa para convertirse en Soledad, una mujer esposa de un candidato "misógino".

"Ya lloré, ya me emocioné. Los primeros días fueron muy emotivos, me siguen haciendo llorar mis técnicos, los maquillistas, mi gente; siempre añoré a mis técnicos de Televisa", dijo emocionada de este regreso con un proyecto que gira en torno a la diversidad.