Se quita Umtiti etiqueta de favoritos

Istra, Rusia

El defensa de la selección de Francia, Samuel Umtiti, confesó que no le gusta la idea de que los consideren favoritos para ganar la final de la Copa Mundial de Rusia 2018 ante su similar de Croacia.

Umtiti también añadió que él y sus compañeros son conscientes de los errores que cometieron hace un par de años en la final de la Eurocopa que perdieron en casa ante Portugal, por lo que harán todo lo posible por evitar caer en ello.

"No queremos esa presión sobre nosotros, sabemos qué hicimos mal en esa final y también sabemos qué debemos hacer para que eso no se reproduzca".

Además, el jugador del FC Barcelona indicó que deben vigilar bien a los croatas Luka Modric e Ivan Rakitic, pues consideró que son los mejores mediocampistas del mundo en la actualidad, de acuerdo con lo publicado por Fox Sports en su portal.

"Son dos jugadores enormes, dos fenómenos, los mejores del mundo en sus puestos; no debemos dejar que jueguen, porque si no todo será más fácil para ellos" Rusia fue acusada de dopaje sistemático en el atletismo que le costó perder 49 medallas olímpicas, así como no participar en Campeonatos Mundiales.