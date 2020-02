Se quita los implantes

La actriz Michelle Renaud hizo un inesperado anuncio en redes sociales: se quitó los implantes de seno que tenía desde hace tiempo.

Según explicó en un largo mensaje, su decisión se debió a varios factores incluyendo su salud y autoestima.

Todo empezó, relató en su mensaje, cuando tuvo un sueño en el que le decían que tenía veneno en el pecho, lo que le hizo "click". Al pedir una señal vio el post de una amiga suya quien anunciaba que se había quitado sus implantes, pues padecía la enfermedad del implante mamario.

"Me impresionó que eran mis síntomas y en ese momento decidí quitármelos. Tuve tres pensamientos que me dieron fuerza para volver a ser plana. Total que me di cuenta que tener implantes no iba con mi amor propio, ni mi estilo de vida, era poner en riesgo a la mamá de Marcelo", comentó.

Michelle Renaud contó que al tomar la decisión y luego recurrir a la cirugía siempre contó con el apoyo de su actual pareja, el actor Danilo Carrera, con quien está saliendo desde hace un par de meses.