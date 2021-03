Se quita los implantes de senos

"Hace un mes me quite los implantes. Hace un mes tome una de las mejores decisiones de mi vida, definitivamente no pienso igual que la mujer de 20 años que por presión social decidió operarse y ponerse más bubis (porque si tenía), hoy se que nadie más puede decidir sobre mi cuerpo y que no tengo que ser como nadie, ni compararme con nadie, que mi cuerpo es mi hogar, es mi lugar de paz. La libertad física y emocional que tengo ahora no la cambio por nada. Gracias, gracias, gracias @dr.ricardonaderoficial el mejor doctor y como te lo digo siempre ´tu salvas vidas´", se lee.

Romina aconsejó a sus seguidoras que si piensan en hacerse un cambio en el cuerpo, éste sea para que las haga sentir mejor, más seguras, y no lo contrario.

"Todo cambio que decidas hacer en tu cuerpo que sea POR QUÉ TÚ QUIERES y recuerda que siempre debe ser algo que te haga sentir bien y que te ayude a sentirte más segur@, si hace lo contrario, no está bien".

En su canal de YouTube respondió preguntas que usuarios le enviaron sobre el tema, en el video habla de los efectos que le ocasionaron los implantes, como dolor de espalda, de cuerpo, de cabeza y repentina pérdida de memoria a corto plazo.

Actrices como Michelle Renaud y Carmen Aub también optaron por quitarse los implantes de seno.