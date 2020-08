Se quita implantes por salud

Ashley Tisdale publicó una foto en bikini donde reveló que se sometió a una cirugía de extracción de implantes mamarios el invierno pasado debido a que estos le estaban provocando problemas de salud, según The Blast.

Tisdale afirma en la publicación que sus últimos objetivos de vida han sido ser más abierta sobre su salud mental, sin embargo, consideró que este tema era igual de relevante que de lo que ha venido hablando últimamente.

SE VOLVIERON

MOLESTOS

"Hace años me sometí a una cirugía de aumento de senos. Antes de la cirugía sentía constantemente que mi cuerpo no era lo que quería y pensaba que este cambio me haría sentir más completa y más segura de mí misma. Y durante un corto periodo de tiempo así fue...

"Pero poco a poco comencé a luchar con problemas de salud menores que fueron sumándose hasta volverse molestos como la sensibilidad a alimentos que antes no me dañaban o problemas intestinales... ¿que pensé que podrían causarlos? después de varios estudios descubrí que fue por mis implantes. Así que, el invierno pasado, decidí someterse a la extracción", afirmó la ex estrella de Disney.

LA FOTO PERFECTA

Ella eligió esa foto en particular para hacer la declaración porque fue tomada unos meses después de la cirugía y finalmente estaba en paz después de experimentar años de enfermedades relacionadas con los implantes.

La estrella decidió que era el momento perfecto para abrirse a sus fans porque acaba de lanzar una nueva marca llamada "Frenshe", una compañía enfocada en ayudar a vivir una vida no tóxica.

Ashley no es la única persona que experimentó efectos secundarios por tener implantes mamarios. De hecho, la estrella de de televisión , Tiffany Polland, hace poco habló sobre problemas con sus implantes. El famoso cirujano plástico Terry Dubrow explicó que estos problemas se están volviendo más comunes.