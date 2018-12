"Se quieren seguir rayando", dice Obrador a senadores priístas

Ante la acción de inconstitucionalidad presentada por la minoría en el Senado en contra de la Ley de Remuneraciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró "se quieren seguir rayando", por lo que esperará a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva.



"No estoy enterado, ¿la acción de inconstitucionalidad la presentaron senadores del PRI?, ¡Ah pues sí!, se quieren seguir rayando. No, están en su derecho y que la instancia correspondiente resuelva", afirmó en su cuarta conferencia mañanera desde Palacio Nacional.



El titular del Ejecutivo dijo que también esperada a que el Máximo Tribunal decida sobre la cascada de amparos que se han presentado en contra de la reforma a la Ley de Remuneraciones, para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República.



"Hay que esperar el resultado legal", aseguró el mandatario, quien explicó que –de acuerdo a la división de poderes- para la integración del Presupuesto 2019 recibirán las propuestas del Poder Legislativo, Judicial y órganos autónomos.



"Por ley tenemos que enviar así el Presupuesto a la Cámara de Diputados, no podemos reducir ni modificar el presupuesto del Poder Judicial, Legislativo ni de los organismos autónomos eso es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados... presentaremos el presupuesto del Poder Judicial como lo envían y será Diputados quien decida en definitiva".



No obstante, dijo que para el Poder Ejecutivo aplicarán lo que dice Constitución que establece que ningún funcionario puede ganar más que el Presidente, es decir entre 108 y 110 mil pesos mensuales.



"Esa es la inconformidad que existe porque hay muchos funcionarios de arriba del Poder Judicial, Ejecutivo, y los había en el Legislativo que estaban hasta 4 veces arriba de este tope. No solo sueldo, porque además había compensaciones, bonos, prebendas, que en conjunto llegaban a significar prestaciones de hasta 600 mil pesos".



El presidente López Obrador insistió en que no es posible que un servidor público que gane 600 mil pesos mensuales y que además "se diga que es el encargado de impartir justicia, se me hace una contradicción, eso no puede seguir pasando en el país, pero yo voy a respetar la decisión de los jueces... porque ya hay Estado de Derecho".