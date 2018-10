¡SE QUIERE IR CAMPEÓN!

Patricio Carrillo González llevó a los Correcaminos UAT Norte a la gran final con una recepción que nadie olvidará, pero su misión aún no termina con el equipo de Reynosa.

El receptor (WR) número 22 está viviendo su última temporada en la Liga Mayor, y quiere irse a lo grande... a lo campeón!.

"Es lo mejor que pude haber pasado y vivido en mi último año en Liga Mayor, es algo que le pedía a Dios que me lo cumpliera y aquí estamos, a un paso, a mi no me tocó estar en el 2016 que levantaron el título, vamos a retirarnos campeones, es mi deseo, no pierdo la fe de que vamos a ser campeones", afirmó sumamente emocionado, tras haber eliminado a los Centinelas GP en una dramática semifinal, en la que terminó vistiéndose de héroe y con una dedicatoria muy especial.

"Había estado pidiendo la bola con mucha insistencia, y se me dio la oportunidad de completar el pase de la victoria, gracias a Dios, la anotación va para mi abuelita que está en el cielo", señaló, mientras sus compañeros lo seguían abrazando.

A muchos se les olvidó que los Corre Norte llegaron a estar abajo en el marcador 21-3, es por eso que "El Pato" resaltó la actitud y el corazón que le pusieron todos sus compañeros para consumar una remontada histórica.

"Me gustó que nunca bajaron la guardia mis compañeros, siempre tuvieron los pies firmes y buscaron el triunfo a pesar de que nos tenían abajo con muchos puntos", recordó.

Patricio es una de las armas más efectivas que tendrá el coach Oscar Garza en la final. Su experiencia y sus manos seguras serán de gran ayuda para el equipo norteño que buscará repetir la historia del 2016, en donde ganaron el clásico universitario y el título en la Conferencia Roja de la Liga Mayor.