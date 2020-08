Se quema vivienda de ex regidor de Victoria

Cd. Victoria, Tam.- La noche del sábado suscitó un incendio en la colonia Libertad al norponiente de esta capital donde afortunadamente solo se registraron pérdidas materiales, la vivienda afectada pertenece al ex regidor Marte Alejandro Ruiz Nava el cual es un activista social y duro crítico de la actual administración municipal siendo este quien señaló que el siniestro pudo haber sido provocado.

"No hubo corto, no hubo nada dentro de la vivienda, comentan los vecinos que se escucharon personas correr, pero yo no estaba allí en ese momento", la vivienda se encontraba desocupada por lo que no se cuenta con otros testimonios, "estuvo ahí con nosotros Jorge Huerta, comandante de Bomberos de Protección Civil, y quedé de pasar por el peritaje mañana (martes) pero los comentarios de él son de que no había posibilidad de que se hubiera generado un incendio porque no se interrumpió la luz, ni una falla ni en los contactos ni apagadores ni nada".

Ruiz Nava rechazó acudir ante el Agente del Ministerio Público para presentar alguna denuncia penal debido a que no cuenta con evidencias que incriminen a alguna persona; asimismo, destacó que a lo largo de su breve carrera política, cabe recordar que anteriormente por años trabajó como bracero en los Estados Unidos, nunca había recibido amenazas de algún tipo por su trabajo social