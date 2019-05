Se quejan los padres de familia de ESGAJA

Miguel Alemán, Tam.

Padres de familia de la Secundaria General "Adalberto J. Argüelles" de esta ciudad, se quejaron en relación a la falta de aparatos de aire que brinden las condiciones favorables para que sus hijos y alumnos del primer grado "C", puedan tomar clase de una manera más digna, sobre todo a raíz de las altas temperaturas que se han registrado y de la proliferación de mosquitos.

"Con la pena del mundo, me dirijo al director de la secundaria para exigirle una respuesta favorable referente a la necesidad que presenta el salón del primer grado "C" de su institución, respecto al problema de que no tienen aire y ni tan siquiera abanicos que les permitan a los alumnos poder mitigar el intenso calor que se ha dejado sentir", refirió la Sra. Zinthia Rodríguez.

"No se me hace justo que los muchachos anden todos picoteados por los zancudos, gracias a que en ese salón no se tiene ningún tipo de ventilación", expresó la quejosa que mostró una gráfica de las picaduras que sufrió su hija.

"Fue una mamá a hablar con el director y éste estaba ocupado.