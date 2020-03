Se quejan de tope puesto ´a la brava´

Vecinos de la colonia Narciso Mendoza piden la atención de autoridades para retirar un tope que fue colocado sin autorización ni consenso y que ha generado diversos malestares, además de encharcamientos al estar cercano a un socavón.

El tope se ubica en el Bulevar Miguel Alemán, al cruce de Elías Piña y Niño Artillero.

Sonia Ríos Lara, una de las afectadas, explicó: "Este tope no tiene ni permiso, tenemos entendido que un vecino que es dueño de unos locales por aquí lo instaló, fue un gran error, nos hemos visto afectados, en las últimas lluvias el agua se metió a varias casas, además los vehículos no lo ven, hacen ruido cuando pasan, no nos dejan dormir".

El reporte se interpuso ante la Dirección de Servicios Públicos Primarios quien acudió a revisar el área pero hasta el momento no retiró la infraestructura.

Por otro lado, se acudió a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) para la reparación del socavón, por lo que ayer se presentaron cuadrillas de trabajo.

Aún así, persiste la incertidumbre en los vecinos. "Sabemos que Comapa ya vino a hacer lo suyo, que trabajó, pero falta que las autoridades quiten el tope, no es posible que un ciudadano al que se le antojo construirlo sin permiso ni la autorización de los vecinos no enfrente consecuencias".

El Bulevar Miguel Alemán es una de las vías más utilizadas del sector Oriente, para acudir a escuelas, centros comerciales, supermercados y restaurantes.