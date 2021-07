Se quejan contra Amazon por bullying contra mujeres llamadas como su asistente virtual Alexa

El punto es que gente ha causado problemas a las chicas que llevan ese nombre al gritarles su nombre y emitir un comando, generando burlas no sólo de niños, sino de sus profesores de la escuela secundaria.

CIUDAD DE MÉXICO .- Algunos han mencionado que han cambiado el nombre de sus hijas por las burlas con el nombre de la palabra de activación predeterminada en sus dispositivos de voz por un nombre que no sea de una persona, aunque se trate de inteligencia artificial.

"No quería presentarse a los demás a causa de esas bromas y reacciones. Era y es una niña, pero algunos adultos pensaron que estaba bien bromear así con ella. Es devastador. La escuela no ayudó y dijo que ella necesitaba hacerse más fuerte", señaló la madre de una de ellas.

Tuvieron que cambiarle el nombre y la mudaron de escuela para que pudiera comenzar de nuevo. "Pero esta injusticia siempre estará con ella y con nosotros", explicó.

Según BBC Mundo, desde que surgió Alexa como asistente digital se han generado quejas contra Amazon. Solamente en Reino Unido hay más de 4 mil menores de 25 años con ese nombre y con historias similares a la antes citada, como la de una niña de seis años que ya está siendo acosada por sus compañeros.

"Todo comenzó en la escuela. Los niños mayores decían cosas como: ´Alexa, pon música disco´. Otros niños le gritaban órdenes. El otro día, estábamos en el parque y todos los niños le decían eso constantemente. Ella empezó a cerrarse. Creo que está afectando su confianza. Los adultos también se ríen de ella. Ojalá la gente no supiera mi nombre, me dijo", confesó otra madre.

Consideró que la gente que compra estos dispositivos no se da cuenta que aumentan el problema y Amazon no publicita que se puede cambiar el nombre de activación de sus altavoces por otra palabra que no sea un nombre.

"Alexa es humana"

"En Estados Unidos, Lauren Johnson, de Massachusetts, comenzó la campaña "Alexa is a Human" (Alexa es humana) porque considera que el nombre de Alexa se ha convertido en sinónimo de sirvienta o esclava y les da licencia a las personas a llamarla de manera servil.

Su hija tiene ahora 9 años, pero estas acciones, consideró, van más allá de las burlas y el acoso, es la eliminación de la identidad de una persona. En el caso de las niñas mayores, el acoso es de naturaleza sexual.

Pero este problema no solo afecta a los niños. La BBC Mundo publicó el caso de Alexa, quien vive en Hamburgo, Alemania y experimenta bromas en el ámbito personal y profesional.

"Si hago una presentación en el trabajo, tan pronto como digo mi nombre alguien hace siempre un comentario. Creo que éticamente es inaceptable que una marca pueda secuestrar un nombre humano y cambiar totalmente su significado. Mi nombre es mi identidad. Animó a todas las personas que se llamen Alexa a que luchen por su nombre. Es Amazon quien tiene que dar un paso atrás", consideró.

La postura de Amazon

Amazon ha lamentado la situación y admitido la existencia de palabras alternativas para activar a su asistente virtual, en los dispositivos Echo y Echo Dot que usan ese comando para dar instrucciones o hacer una pregunta.

"Diseñamos nuestro asistente de voz para reflejar las cualidades que valoramos en las personas: ser inteligente, cariñoso, empático e inclusivo. Nos entristecen las experiencias que compartieron y queremos ser muy claros: el acoso de cualquier tipo es inaceptable y lo condenamos de la manera más enérgica posible", indicó.

Jeff Bezos se retiró

Ese mismo día, 5 julio, Jeff Bezos dejó de liderar Amazon tras 27 años de haber fundado la empresa de comercio electrónico para viajar al espacio el 20 de julio y dedicarse a la filantropía, según medios internacionales. Es el hombre más rico del mundo, a los 57 años.

En medios locales destacaron los escándalos de su empresa, como las largas jornadas de trabajo de sus empleados orillados a orinar en botellas de plástico para llegar a tiempo a entregar los pedidos.

Dejó el cargo de CEO de Amazon a Andy Jassy y tendrá un rol en la empresa como presidente ejecutivo del consejo de administración.

"Bezos es un líder que promueve el cambio. Ha impulsado numerosos servicios que la gente ya tiene incorporados, como hacer compras en línea, pedir cualquier cosa y que se le entreguen al día siguiente", indicó Darrell West, del centro de innovación tecnológica de Brookings Institution.

En la actualidad, Amazon vale más de 1.7 billones de dólares en la Bolsa de Valores. En 2020 obtuvo ganancias por 360 mil millones de pesos.

El hombre de negocios también es dueño del diario The Washington Post y ha dicho que quiere dedicar tiempo y dinero a la lucha contra el cambio climático.