Se quejan automovilistas por riesgos de camiones

Miguel Alemán, Tam.- Airadas quejas de automovilistas que circulan por la carretera de la región ribereña que convergen a esta localidad se han expresado en los diferentes círculos sociales, argumentando que constantemente se exponen a los riesgos que representan los camiones de carga que transportan materiales sin la respectiva lona protectora.

“El riesgo es mucho mayor cuando estos trailers o camiones no llevan puesta su lona protectora para poder cubrir los materiales que transportan como la grava y arena”, refirió un automovilista que consideró de riesgoso conducir muy cerca con esas unidades de carga e incluso también cuando se les va a rebasar, pues pueden ocasionar accidentes a causa de los mismos materiales que se les caen en carretera.

“Muchas veces resultamos con los parabrisas quebrados o estrellados, y los choferes de los camiones no se hacen responsables o ni siquiera se dan por enterados, pues por diferentes razones, ya no se les puede dar alcance para reclamarles, aunque lo más seguro es que no te respondan”, refirió otro automovilista que pidió a las autoridades federales aplicar mayores revisiones a esas unidades de carga pesada.

Cabe destacar que la carretera ribereña es una de las vías de comunicación de gran tráfico y de las más utilizadas por este tipo de tracto-camiones que transportan los diferentes materiales; sin embargo, la mayoría de ellos no cumplen con las exigencias de las autoridades federales, en el sentido de cubrir sus cajas con las respectivas lonas protectoras.