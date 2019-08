Se queja embarazada de mal servicio en Hospital General

Río Bravo, Tam.- Joven mujer embarazada se quejó de mal servicio que recibió sobre todo de falta de atención, del personal médico que la recibió en el Hospital General cuando solicitó la atenderían debido a los fuertes dolores que presentaba, en virtud de que ni siquiera le dieron una sola pastilla para cuando menos que pudiera sofocar el dolor.

Al nombre de Maria Fernando dijo responder la dama residente de la colonia Benito Juárez, manifestando que desde el viernes luego de tener fuertes dolores acudió al Hospital General en donde los médicos en turno la mandaron a sacarse un ultrasonido.

"Yo tengo 2 hijos y 37 semanas de gestación, me sentía muy mal y no me dieron ninguna pastilla siquiera para mitigar el dolor, ya el lunes cuando regrese ahora sí el médico en turno me dejó internada, y me dio de alta un día después no sin antes recomendarme que me sacara un ultrasonido más pero ya no tengo dinero".

Aclaró que la queja de inconformidad no es contra la directora o todos los doctores, solamente con los que al atendieron el fin de semana pues no le dieron siquiera paz un mejoral.