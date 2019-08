Se queja Boy de pasividad de Chivas

La primera derrota en el torneo del Guadalajara como local se debió a un equipo pasivo en zona defensiva, así lo afirmó Tomás Boy.

"En el primer tiempo no podemos permitirnos este tipo de rendimiento. Hemos Sido muy pasivos en la parte defensiva y además somos víctimas de nuestra propia pasividad", comentó el entrenador rojiblanco.

"Hemos hecho un partido muy irregular que no veníamos haciendo y la verdad estoy molesto con esto que sucedió".

El Rebaño no supo adaptarse después de los cambios por lesión de Eduardo López y Michael Pérez.

Situación que el "Jefe" Boy puntualizó como que las Chivas aún no son un buen equipo para competir por altos vuelos.

"Un buen equipo de futbol tiene que aprender a reconocerse en estas eventualidades. Esto quiere decir que todavía no lo somos, porque si no podemos resolver estas situaciones como la salida de Eduardo López, he tenido que jugar con otro chico que tiene otras características", comentó.

"En estos partidos es donde me doy cuenta que nos falta más para llegar a los niveles importantes".

Con la derrota las Chivas se quedaron en la posición 12 de la clasificación con 7 puntos, producto de dos triunfos, un empate y tres derrotas, pero aún con esos números fríos, para Boy su equipo debería estar escalones más arriba.

"Evidentemente estamos abajo, deberíamos estar ahorita entre los primeros ocho de la tabla general y estamos en lugar 11 o 12, ese no es el lugar de las Chivas y de acuerdo a lo que ha jugado menos", afirmó el "Jefe".

Las Chivas descansarán el lunes, pues no jugarán en la jornada 7 que se jugará a media semana, debido a que les toca su descanso; el sábado visitarán al Cruz Azul en el Estadio Azteca.