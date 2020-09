Se quedará corta la inversión pública

CIUDAD DE MÉXICO

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de las Federación (PPEF) plantea que para el siguiente año se destinen 829 mil millones de pesos, 5.3 por ciento más que el aprobado para 2020, aseguró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).

No obstante, la inversión presupuestada para 2021 es menor al promedio de los últimos seis años, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). "Pensamos que es un crecimiento de la inversión (pública) insuficiente, entendemos que el presupuesto está limitado y que tampoco hay muchos proyectos donde invertir. "Están los proyectos bandera de esta Administración, pero no son suficientes para decir que la inversión pública se va a detonar otra vez", aseguró Marco Oviedo, director de Estudios Económicos de Barclays México.

A pesar de la mayor inversión pública presupuestada para el siguiente año, 56 por ciento está contemplada para el sector de energía donde no se puede complementar con inversión privada debido a las limitantes impuestas por el Gobierno, expresó. "No hay proyectos que puedan complementarse con la inversión privada. El Gobierno prefiere menos inversión privada en el sector energético, por lo que la complementariedad entre sector público y privado se rompe y no hay efectos desencadenadores de inversión adicional", aseguró Oviedo. Entre 2015 y 2020, el gasto de inversión promedió un billón 4 mil millones de pesos, 21 por ciento más que lo proyectado para 2021, considera el CIEP. Además, 12 por ciento de la inversión total se destinará a Dos Bocas, al Tren Maya y al Sistema Aeroportuario Metropolitano, co un monto total de 103 mil 152 millones de pesos, más de tres veces lo presupuestado para invertir en los sectores salud y educación, de acuerdo con el CIEP.

En tanto, el total de la inversión pública equivaldrá a 3.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), inferior a 4.5 por ciento recomendado por el Banco Mundial. Tomando en cuenta el nivel de inversión pública para 2021, según Barclays México, se espera que haya una recuperación de sólo 3 por ciento luego de una contracción de 8.8 que se estima se dará este año. El crecimiento del siguiente año podría ser mayor si existe una vacuna contra el Covid-19 que se distribuya de manera generalizada en el segundo semestre, ya que esto detonaría la inversión privada que estaba parada por la pandemia, explicó el experto.