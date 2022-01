Se quedan sin refuerzo 150 maestros

"No se amplió, salió una nota pero no era cierta, yo me informé luego luego y pregunté pero no se amplió", recalcó.

Gallegos de la Fuente dijo que no se vacunaron todos y que él calcula que al menos 150 trabajadores de la Educación quedaron sin el refuerzo.

"Yo mencioné que muchos maestros estaban aún sin vacunar, estaban enfermos de Covid, otros saliendo del cuadro Covid y otros sospechosos, con síntomas y no se vacunaron pero me dijeron que posteriormente iban a ver si se podía aplicar el refuerzo", manifestó.

Recordó que para el refuerzo aplicaron la vacuna marca La Moderna, "pero los compañeros que no recibieron el refuerzo tendrán que esperar nueva fecha".

"Espero que sea en mes o mes y medio a más tardar", aseveró.