Se quedan sin agua más de seis horas

Sullivan City, Tx.

El Departamento de Policía de la ciudad de Sullivan anunció en una publicación que el agua se cerraría temporalmente, sin embargo esta publicación no les llegó a todos y debieron sufrir más de seis horas sin agua.

Según la publicación, los residentes debían esperar a que el cierre el agua ser diera a las 10 p.m. del lunes y se reestablecería por la mañana.

La interrupción, que duró de 5 a 6 horas, se debe a la reubicación de la línea de flotación de El Pinto, dijo el correo. Nuevos cierres en la administración del agua están contemplados, por lo que se pide a la comunidad informarse en la página web de la ciudad.

Las autoridades dicen que el público debía prepararse para la interrupción del servicio, pero no todos tienen acceso a internet y lamentablemente no poseen la página oficial de la ciudad de Sullivan, por lo que no se dieron por enterados.