Se quedan abuelitos sin cobrar '68 y Más'

?Yo ya hablé con las compañeras que cobraban y no han cobrado, sí se suspendió tal vez para todos porque varias compañeras mías no han cobrado Marina Pérez Hernández, beneficiaria de ´68 y Más´

Cd. Victoria, Tam.- Beneficiarios del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, también conocido como "68 y Más", dieron a conocer que en este mes no recibieron el pago bimestral de dos mil 550 pesos que corresponde para los municipios de la zona centro del estado de Tamaulipas.

Al menos 866 abuelitos en Ciudad Victoria no han recibido el beneficio bimestral de 2,550 pesos del programa federal ´68 y Más´.

"A mí me llega del 20 al 25 o 26 de diciembre pero me llegó un aviso, que hasta nuevo aviso se van a dar porque se van a investigar, ahí lo tengo en el celular", reveló la señora Marina Pérez Hernández, beneficiaria del programa federal.

"Cada que me depositan cada dos meses me llega el aviso por celular y ahora me llegó ese aviso, que no llegaba la pensión porque se van a hacer investigaciones primero y ya después se va a dar la pensión", reiteró.

La última vez que se entregó este beneficio para adultos mayores en el municipio de Ciudad Victoria fue entre el 29 y 30 de octubre, por lo cual, los dos millones 208 mil 300 pesos que serían dispersados el último bimestre del año permanecen en caja de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de la República.

"¿Qué pasa ahí? Malos manejos que dañan demasiado al pueblo", consideró la señora Pérez Hernández. "Yo ya hablé con las compañeras que cobraban y no han cobrado, sí se suspendió tal vez para todos porque varias compañeras mías no han cobrado", lamentó.

Según la beneficiaria esta sería la primera ocasión en la que se suspende la entrega de este beneficio, asimismo, señaló que en años anteriores había duplicidad de beneficiarios en el programa por lo cual podría ser esto lo que se esté investigando.

"Estoy de acuerdo, sí ha habido duplicidades de que los que ya estaban pensionados se les da también, pero él (Andrés Manuel López Obrador) lo dijo en campaña que no importa que estén pensionados que como quiera se les iba a dar", recordó.