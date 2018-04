Se queda sordo

El músico neoyorquino de 67 años, Huey Lewis, líder del grupo Huey Lewis & The News con quien lanzó el tema de la película ochentera Back to the future (Volver al futuro) Power of love, anunció que canceló el resto de sus presentaciones de 2018 debido a un pérdida auditiva grave.

El vocalista reveló a través de las redes sociales que sufre sordera casi total.

Huey Lewis destacó que está siendo tratado para su condición, la cual desarrolló hace dos meses y medio luego de un show en Dallas, Texas.