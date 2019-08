Se queda sin hablar

Ciudad de México.- Luego de que un nuevo infarto cerebral provocó discapacidad motriz e imposibilidad para hablar a Wanda Seux, sus amigos oran porque el daño sea reversible y la exvedette se recupere pronto para que retome su vida diaria.

En entrevista su amigo Alfredo Cordero informó que el incidente ocurrió el pasado 16 de agosto en la casa de Acapulco, Guerrero, de la bailarina.

Él se encontraba realizando una sesión fotográfica en la Ciudad de México cuando recibió la llamada de Yara Vasco, la señora que cuida de Wanda.

RECAE

Le comentó que la originaria de Paraguay actuaba de una manera rara, que no quería comer, que hablaba cosas incoherentes y se reía por todo.

"Me asusté y le pedí que me la comunicara. En ese momento me percaté que Wanda no podía articular palabras y que quizá estaba sufriendo un infarto cerebral. Le pedí a Yara que solicitara una ambulancia, pues comprobamos que tampoco tenía fuerza en los brazos", explicó.

Ese día, Wanda Seux, de 71 años, fue trasladada de emergencia al área de neurología de un hospital del puerto guerrerense donde la estabilizaron, no obstante que el daño cerebral ya había causado estragos.

"El sábado por la mañana entré a verla. Se mostró feliz y gritó, pero no podía unir sílabas. Hoy está consciente y lúcida, aunque perdió las conexiones que le permiten expresarse por medio del lenguaje", dijo Cordero.

A través de señas, la también actriz de películas como El arracadas (1978) y Paradas continuas (2009) pidió que no le realizaran más estudios y que la llevaran a casa.

"La noche del sábado se puso muy agresiva con los enfermeros del hospital, por lo que fue necesario sedarla a fin de que pudiera descansar. Con la autorización de los especialistas, la sacamos del hospital para llevarla a su casa".

PODRÍA MEJORAR

De acuerdo con el parte médico, el daño cerebral en la bailarina podría ser reversible y todo gracias al tratamiento médico que ha llevado en los últimos meses luego de otros derrames cerebrales que sufrió en enero del año pasado.

"Debido a su avanzada edad y al cuadro de salud que tiene, sabíamos que era propensa a que le diera otro infarto cerebral. Ella tiene mala circulación, padece una arritmia cardiaca y presión alta. Si alguno de los tres elementos se junta con el otro, se desata el infarto cerebral".

Resaltó que tanto él como sus otros tres "ángeles": la exvedette Princesa Yamal, María José Cuevas, Yara Vasco y él, rezan porque Wanda se recupere, pueda moverse y comunicarse como antes.

Asimismo, queremos que retome sus proyectos de trabajo y una serie que se grababa sobre su vida a través de un programa de televisión.