Se queda sin ´gota´ cuando iba a cargar

El ruido del motor comenzó a bajar y de repente ya no pudo avanzar: se acabó la gasolina y procedió bajarse para empujar el automóvil.

Mientras una familia se encontraba en la calle Occidental y Rosalinda Guerrero, se quedaron sin combustible, por lo que tocó "puchar" para seguir en la larga fila y poder obtener algo de gasolina.

"Está de la fregada, ya no traigo gasolina, donde retorné me quede sin gasolina, vengo de Río Bravo porque allá trabajo, vine para acá y no hay gasolina", dijo Lázaro Hernández, habitante de la colonia Narciso Mendoza.

Residente de Reynosa, todos los días debe dirigirse a Río Bravo para trabajar, por lo que el desabasto de gasolina le está generado problemas.

"Quiero poner aunque sea medio tanque, está de la fregada, ni como hacerle, queremos que el Gobierno ponga gasolina en todos los establecimientos, porque estamos batallando", expresó el ciudadano.

La camioneta iba tripulada por la familia, esposa e hijos, por lo que los más grandes, dos jóvenes, se tuvieron que bajar para empujar cada que avanzaba la fila para llegar a la estación de servicio ubicado en un centro comercial en el boulevard Morelos.

Situaciones como esta se pudieron observar en diferentes puntos de la ciudad, conductores desesperados por obtener combustible, algunos con poca gasolina y otros en el límite, esperando durante horas para lograr la gasolina al precio que sea.