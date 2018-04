Se queda el Manny sin equipo en verano

Guadalajara, Jalisco

José Manuel Rodríguez está sin equipo en la Liga Mexicana de Beisbol.

El capitán y segunda base de los Charros de Jalisco en la LMP no habría estado de acuerdo con los manejos entre los Acereros de Monclova, su club en verano, y los Pericos de Puebla, organizaciones que son propiedad de un mismo dueño, Gerardo Benavides.

Los Acereros comenzaron serie ante los Leones, en Yucatán, el martes 10 de abril, pero Rodríguez ya no acompañó al equipo y viajó a su casa, en California. Ese día, ambas directivas anunciaron hasta siete cambios entre sí.

"Le pregunté a Ray (Padilla) qué sabía en ese sentido y me comenta que es un problema interno con los Acereros, no se más, lo buscamos, ayer (jueves) vino Arturo Blanco y me dijo que lo anda buscando para llevárselo a los Bravos de León, no se más", comentó Salvador Quirarte, presidente del Consejo de Administración de los Charros.

En 15 juegos con Monclova, Rodríguez bateó para .308, 20 hits, 12 carreras anotadas y 16 producidas, un jonrón y cinco dobles.