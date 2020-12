Se queda ´Guti´ Gutiérrez sin oportunidad

Ciudad de México.

Con el positivo de Covid-19 del británico Lewis Hamilton el camino está libre para que uno de los pilotos reserva demuestre su talento en la Fórmula Uno.

En Mercedes, dos jóvenes esperan su oportunidad, el mexicano Esteban Gutiérrez y el belga Stoffel Vandoorne, pero uno de ellos no cumple con los requisitos para sustituir al siete veces campeón del mundo en el Gran Premio de Sakhir.

Pese a que el regiomontano ha probado los simuladores de Mercedes y conoce el trabajo que se realiza en el garage, no cuenta con la súper licencia que exige la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) para poder correr en el Gran Circo y tampoco registra un mínimo de 300 kilómetros a bordo del monoplaza de su escudería.

En agosto, cuando el piloto tapatío Sergio Pérez también dio positivo por coronavirus y quedó libre su asiento en Racing Point, "Guti" también estuvo en el radar como sustituto, sin embargo, fue descartado.

La última vez que el piloto regio tuvo participación en la máxima categoría fue en 2016 con el equipo Haas.

"Creo que Esteban habría sido un candidato realmente fuerte para el asiento, pero desafortunadamente no fue posible. Hay una nueva regla este año que dice que si no has competido en un coche de Fórmula Uno en un evento oficial durante los últimos tres años, debes haber hecho un test de al menos 300 kilómetros", comentó Toto Wolff, director de Mercedes, en el verano pasado.

Reportes de la prensa europea dicen que las "Flechas Plateadas" darán hoy a conocer al elegido.